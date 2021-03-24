Волгограду выделили 537 тысяч рублей на энергоэффективный капремонт

В этом году в Волгоградской области капремонт пройдет в 371 доме. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Город Волгоград в 2021 году получит от области 537 тысяч рублей субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Как пояснил «КП-Волгоград» в пресс-службе регоператора, эта сумма направлена областному центру в качестве компенсации средств, затраченных на проведение энергоэффективного капитального ремонта.

Согласно постановлению №18 Правительства РФ, субсидии на проведение энергоэффективного капремонта перечисляет Фонд содействия реформированию ЖКХ. На один дом сумма не может превышать 80% от стоимости работ, а также ограничена 5 миллионами рублей. Судя по размеру субсидии, воспользовались ею не многие волгоградцы.

В программу могут войти не аварийные дома, которым больше 5 и меньше 60 лет. При этом речь идет лишь о тех МКД, которые копят деньги на капремонт на спецсчетах, а не в «общем котле». Кроме того, в доме должны быть работающие ОДПУ электроэнергии и тепла. Именно на этих коммунальных услугах и экономят жители повысивших энергоэффективность домов.

В планах на 2021 год в Волгоградской области капремонт 371 дома из «общего котла», еще в 193 домах заменят лифты.