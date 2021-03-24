В Волгограде судят коммерсанта за неуплату 19,5 миллионов рублей налогов

В Краснооктябрьский районный суд Волгограда передали уголовное дело об уклонении от налогов - коммерсант утаил от государства 19,5 миллионов рублей налогов. С 2015 по 2017 года руководитель фирмы вносил в декларации ложные данные о сотрудничестве с несколькими фиктивными фирмами, которые якобы выполняли услуги по транспортировке и закупке фруктов и овощей.

- Таким способом фирмой обвиняемого не уплачен в бюджет налог на добавленную стоимость в сумме более 19,5 миллионов. Вину в инкриминируемом деянии мужчина не признал, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Однако сотрудники УЭБиПК регионального Главка и СУ СКР собрали достаточно фактов, доказывающих вину обвиняемого. Прокуратура передала дело служителю Фемиды. Более того, до приговора коммерсанту предъявили иск – он обязан возместить причиненный ущерб