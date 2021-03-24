МЧС предупреждает волгоградцев о шквалистом ветре

Во время урагана машины лучше не парковать под деревьями Фото: Иван МАКЕЕВ

В Волгограде и области погода продолжает капризничать. Несмотря на то, что на календаре заканчивается первый весенний месяц, метеоусловия больше похожи на зимние. Сегодня, 24 марта, Главное управление МЧС России по Волгоградской области предупредило об ухудшении метеоусловий. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе спасательного ведомства, по сообщению Волгоградского ЦГМС до конца суток на территории Волгоградской области ожидается усиление восточного, северо-восточного ветра порывами 15-20 м/с.

Спасатели рекомендуют при усилении ветра соблюдать правила безопасности. Машины лучше не парковать под деревьями, рекламными щитами и слабо укрепленными конструкциями. Это же следует обходить и пешеходам. Во время урагана могут оборваться линии электропередачи, к оборванным проводам подходить не надо. В своих квартирах и домах при сильном ветре надо плотно закрыть окна. При возникновении чрезвычайной ситуации спасатели просят звонить по телефону 101.