Отопительный сезон 2021 в Волгограде: когда закончится

Батареи будут горячими еще три недели. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Некоторые СМИ поспешили «обрадовать» жителей, что отопительный сезон 2021 года в Волгограде продлили до апреля. Однако раньше середины апреля он в наших краях никогда и не завершался. Когда закончится отопительный сезон 2021 в Волгограде, четко прописано в федеральном законодательстве. Конкретную дату каждый год определяют исходя из прогноза погоды. Отопление отключат, когда среднесуточная температура за окном в течение пяти дней будет превышать +8 градусов.

А пока «Концессии теплоснабжения» продолжают подавать тепло в дома волгоградцев и предупреждают, что делать в случае недотопа или перетопа. Как сообщили «КП-Волгоград» в РСО, у каждой котельной есть свой режим работы. Исходя из текущей температуры за окном и прогноза погоды, корректируют его дважды в сутки. Так, при нуле на выходе из котельной воду нагреют до 78°C, на входе в дом температура теплоносителя составит +55°C. При этом норма на +18 - +22°C в комнате (в угловой +20 - +24°C) сохраняется на всем протяжении отопительного сезона.

Если у вас в квартире холоднее или стоит жара, обращайтесь в свою УК. Именно она должна зафиксировать нарушение и отрегулировать подачу тепла в доме. Часто для этого приходится привлекать и службы «Концессий».