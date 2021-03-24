В отцовских туфлях и с белым кроликом: под Волгоградом разыскивают пятиклассницу

Фото: УМВД по Волжскому.

С раннего утра 24 марта в городе Волжский Волгоградской области разыскивают пропавшую 13-летнюю школьницу Лейлу Бабаеву: девочка покинула дом на острове Зеленый между 8:00 и 8:20 часами. Предположительно, ушла прямо в отцовских черных туфлях и с живым белым кроликом в руках. Известно, что пятиклассница не в первый раз сбегает: в ноябре прошлого года ее также искали и полицейские, и родные. Школьница нуждается в нуждается в помощи.

- Приметы: на вид 13-14 лет, рост 160 -165 сантиметров, среднего телосложения, волосы волнистые светло-русые. Документов и сотового телефона при себе нет, - уточнили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Посторонним людям девочка может представляться другим именем. Кому что-либо известно о местонахождении Лейлы, просьба сообщить в полицию по номеру: 8- (927)-25-19-059.