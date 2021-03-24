Бизнес-омбудсмен Борис Титов выслушает проблемы волгоградских предпринимателей

26 марта 2021 года в Волгоградскую область приедет уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Омбудсмен вместе с губернатором Андреем Бочаровым обсудят ряд важных вопросов, касающихся регионального бизнеса в период пандемии. Пока многие предприятия были закрыты, эта отрасль пострадала больше остальных. Да и после снятия ряда ограничений было непросто вернуться к прежнему ритму работы. До сих пор волгоградские предприниматели рассказывают, с каким трудом выживали этот год и пытались сохранить рабочие места, какие обещанные меры поддержки в реальности получили и не получили от государства.

В пятницу омбудсмен вместе с прокурором региона Денисом Костенко примет бизнесменов в центре «Мой бизнес» по проспекту Жукова №3., а также поговорят о наболевшем. По итогам рассмотрят конкретные жалобы и заявления.