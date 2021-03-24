Машина в кювете, дети в больнице: в Волгоградской области иномарка столкнулась с деревом

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Накануне, 23 марта, в Волгоградской области произошел ряд ДТП с пострадавшими. Возможно, водители не учитывали в дороге погодные условия. Регион накрыло снегом, где-то видимость ухудшалась из-за тумана. В Городищенском районе днем во вторник 45-летняя женщина за рулем «Subaru Forester» ехала к поселку Кузьмичи. Водитель не справилась с управлением, машину повело. В итоге иномарка влетела в дерево и съехала в кювет. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, пострадали 3 человека. В больницу увезли женщину-водителя, а также двух детей 13 и 17 лет.

В Дубовском районе в 18.30 на 662 километре трассы Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» 50-летний мужчина за рулем «Chevrolet Lanos» делал разворот с выездом на встречку. Он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21093». Травмы получили 2 человека. Скорая помощь увезла 34-летнего водителя отечественного авто и его 63-летнего пассажира.

Напомним, также в Дубовском районе накануне произошли две массовые аварии с участием десяти машин.