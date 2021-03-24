10 площадок для школьных линеек отремонтируют в Волгограде

Обновления дождутся 10 площадок и 4 спортивных зоны. Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2021 году в 10 школах Волгограда обновят площадки для проведения торжественных линеек. Первыми во время летних каникул стартуют работы на территории школы №93 в Советском районе. Аукцион на проведение работ уже разместили на электронной площадке.

Также провести линейку 1 сентября на обновленной площадке смогут ученики школы №94 с углубленным изучением отдельных предметов на Тракторном, школы №95 на Красном, школы №7 в центре, лицея №9 в Дзержинском районе, гимназии №5 в Ворошиловском. В Кировском благоустроят территории двух школ - №56 и №110, в Красноармейском - гимназии №8 и школы №75.

Как рассказали "КП-Волгоград" в мэрии, за лето на площадках у школ заменят бордюры, обновят асфальт, сделают пешеходные дорожки и вымостят площадки плиткой. Гарантия на работы - не менее 5 лет.

Кроме того, в 2021 году обновят 4 спортплощадки, сделают ремонт крыш в 64 школах, заменят часть окон на пластиковые в 202 школах и детских садах.