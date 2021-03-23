Хотел сдать на металлолом: волгоградец украл два гаража и получил условный срок

Тракторозаводский районный суд Волгограда приговорил вора двух гаражей к 2,4 годам условно. Как выяснили следователи, в феврале 2020 года мужчина нанял водителя «КамАЗа» для транспортировки металлических павильонов. Введенный в заблуждение волгоградец помог преступнику, который, к слову, сам думал, что у павильона и бокса нет владельцев и никто не станет их искать. Однако ошибся. В полицию обратились двое потерпевших. Первой хозяйке нанесен ущерб на 21 тысячу рублей. Второй заявил, что внутри гаража находилось имущество на 344 тысячи рублей.

- Подсудимый в судебном заседании вину в совершении инкриминируемого преступления признал частично. Он полагал, что данное имущество является бесхозными, и в нем не хранится ничего ценного, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе районного суда.

Но незнание не освободило вора от ответственности. Приговор уже вступил в законную силу.