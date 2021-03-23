В Волгоградскую область поступят еще 5000 вакцин от коронавируса

В Волгоградской области полностью завершили вакцинацию от коронавируса свыше 48 тысяч человек Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградскую область сегодня пришла новая партия вакцины от коронавируса. В прививочные центры распределяют 5000 комплектов препарата «Спутник V». Как рассказали «КП-Волгоград» в облздраве, до конца текущей недели в регион доставят еще одну партию вакцины, которая будет в разы больше объемов предыдущих поставок. Это должно увеличить ежедневное количество жителей области, которые смогут привиться. Сейчас многие из желающих вакцинироваться ожидают своей очереди похода в прививочный центр. Записаться на иммунизацию можно, позвонив по телефону поликлиники, посетив медучреждение, или воспользовавшись порталом Госуслуг.

Всего с начала прививочной кампании в регион поступило более 71 тысячи комплектов вакцины от коронавируса. Первую прививку сделали более 65 тысяч жителей региона. Полностью завершили иммунизацию свыше 48 тысяч волгоградцев. Больше половины прошедших вакцинацию – люди старше 60 лет.