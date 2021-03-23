В Волгограде поймали сутенера и двух его проституток

Заправлял распутным бизнесом 37-летний житель Волгограда. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В последнее время в сводке волгоградской полиции все чаще стали появляться сообщения о задержании проституток и их сутенеров. Складывается впечатление, что «распутный бзнес» опять ожил. Вот, недавно в Волгограде задержали еще одного сводника и двух его жриц любви.

- Дознавателем установлено, что 37-летний житель Кировского района Волгограда с мая по ноябрь 2020 года занимался организацией занятием проституцией, - сообщают в региональном Главке.

В обязанности волгоградца входил поиск клиентов для своих «ночных бабочек». По совместительству он был также их охранником и водителем. Часть заработанных денег женщины забирали себе, часть отдавали организатору.

- Задержали сутенера в ноябре 2020-го. Свою вину он полностью признал. На него завели уголовное дело по статье «Деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами». На данный момент дело передили в суд. Грозит волгоградцу до 5 лет лишения свободы, - уточняют в ГУ МВД по региону.