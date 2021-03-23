В Волгограде у торговцев справками об инвалидности нашли склад долларов и евро

Посредники находили клиентов, и передавали деньги сотруднице отдела МСЭК, а та уже "оформляла" поддельные справки. Фото: Анастасия Осипова

В Волгограде правоохранители разоблачили группу преступников, которые за «отдельную плату» оформляли людям липовые справки об инвалидности. Схема не хитрая: два посредника 61-летний житель Среднеахтубинского района области и 52-летний житель Кировского района Волгограда находили «клиентов», брали у них деньги и передавали знакомой, которая работала документоводом в одном и терподразделений МСЭК. Эта женщина озвучивала посредникам суммы, часть денег забирала себе, а часть передавала ответственным за выдачу нужных справок об инвалидности.

- Установленно, что вышеуказанные посредники передали женщине в общей сложности 820 тысяч рублей от шести их «клиентов», - уточняют в СУ СК по Волгоградской области.

В распутывании этого преступного клубка были задействованы и следователи регионального управления СКР, и оперативники горотдела ОБЭПиПК, а также сотрудники УФСБ России по Волгоградской области.

При обыске у задержанных изъяли более 2 тысяч евро и долларов, а еще свыше 850 тысяч рублей. В ходе следствия сотрудники СУ СК также выяснили, что у преступников имеется недвижимое имущество - два земельных участка, два дома и одна трехкомнатная квартира. Все это уже арестовано.

- Расследование продолжается. Посредники полностью признали свою вину и рассказали в подробностях обо всех своих преступных деяниях, поэтому материалы следствия в их отношении выделены в отдельное производство. В ближайшее время уголовные дела направят в прокуратуру Волгоградской области, - уточняют в следственном управлении.