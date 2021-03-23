Под Волгоградом два подростка украли за ночь 130 ягнят и овец

За сутки юные воришки умудрились украсть целое стадо и часть его продать. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Поздно вечером 21 марта в полицию Октябрьского района Волгоградской области пришел местный селянин. Мужчина рассказал, что у него пропало стадо овец. Животные исчезли все до единого. А было у него их немало – 82 овцы и 48 ягнят.

Полицейские вместе с потерпевшим отправились на поиски, и нашли довольно быстро – у родственничков в соседнем хуторе. А украли животных, как выяснилось, два 16-летних подростка.

- Юноши знали, что загон у мужчины не закрывается и не охраняется. Управляться с животными они умели, поэтому им не составило труда под покровом ночи перегнать всю скотину в соседний хутор, расположенный в пяти километрах. «Приютили» овец у другой своей родственницы и стали быстро продавать украденный «товар». К моменту задержания они уже успели продать почти 100 голов овец и ягнят, выручив за них 128 тысяч рублей, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

На данный момент всех овечек владельцу вернули. За исключением трех бяшек, которые погибли во время перегона стада.

Так как преступление – дело рук несовершеннолетних, материалы передали в следственные органы.