В Волжском директора УК, укравшего у жильцов более 1 миллиона рублей, отправили в колонию

Волжский горсуд отправил за решетку бывшего директора управляющей компании, который воровал деньги жильцов. Причем воровал по-крупному, в общей сложности похитив у людей более 1 миллиона рублей. За это его приговорили к 7 годам заключения.

Как установили следователи СУ УМВД России по Волжскому, экс-директор полгода - с июля 2017 года по февраль 2018-го – переводил деньги, которые платили за коммунальные услуги жильцы дома №105 по улице Дружбы, на счета подконтрольной ему фирмы. При этом ресурсоснабжающим организациям средства не перечислял.

Известно, что этот ушлый директор уже был ранее судим. И сейчас свою вину он не признал. Но следователи собрали все факты, доказывающие его вину.

- Бывшего директора УК признали виновным по статье «мошенничество с использованием своего служебного положения, в крупном размере». Его приговорили к 7 годам колонии общего режима и штрафу в размере 560 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил, - уточняют в областной прокуратуре.