Волгоградцу за изнасилование и убийство 10-летней падчерицы грозит пожизненное заключение

Ожидать суда волгоградец будет, находясь под стражей. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Дело 32-летнего волгоградца, который изнасиловал и задушил 10-летнюю падчерицу, передали в суд. Прокуратура уже утвердила ему обвинительное заключение. Ему вменяют три статьи – «насильственные действия над ребенком» «изнасилование», и «убийство». В совокупности ему грозит от 20 лет колонии до пожизненного заключения. Об этом «КП-Волгоград рассказали в областной прокуратуре.

Следователи собрали все факты и улики, доказывающие вину мужчины. Напомним, 10-летняя девочка проживала с матерью и тремя братиками и сестричками в хуторе Поднижний Клетского района Волгоградской области. Мать выпивала и сожительствовала с этим 32-летним мужиком. Это он вечером 4 ноября 2020-го, будучи изрядно пьяным, позвал девочку на улицу под предлогом проводить ее к матери. А сам затянул ребенка в лесополосу, где изнасиловал, а потом задушил. Тело спрятал там же – в лесопосадке.

Ребенка полиция нашла только через сутки. Убийцу тоже задержали сразу. Расследованием занимались лучшие специалисты СУ СК России по Волгоградской области.

- Свою вину задержанный признал лишь частично. Но прокуратура, посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения, - уточняют в ведомстве. – Ожидать суда он будет под стражей.

Кстати, нерадивую мамашу (которая, к слову, уже была судима за особо тяжкое преступление) лишили родительских прав на трех оставшихся у нее малолетних детей. Сейчас малыши в детском доме.

Наказали также директора школы, куда ходила убитая девочка, и начальника местного отдела полиции.

- За ненадлежащую профилактическую работу с матерью прокуратура Клетского района внесла представления председателю территориальной КДНиЗП, директору МКОУ Клетская СШ и начальнику ОМВД России по Клетскому району. Всего к дисциплинарной ответственности привлекли 8 должностных лиц, - добавляют в областной прокуратуре.