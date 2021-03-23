В Волгограде пройдет футбольный турнир на Кубок Евгения Алдонина

Из "Ротора" Евгений Алдонин дошел до Лиги чемпионов с ЦСКА Фото: Евгения ГУСЕВА

В Волгограде состоится масштабный футбольный турнир среди детей на Кубок Евгения Алдонина. В нем примут участие команды семи возрастных категорий – от 2008 до 2014 годов рождения. Игры будут проходить с 25 марта по 2 апреля на футбольных стадионах города, в том числе на «Зените», «Нефтянике», «Олимпии», «Электронике». Как сообщили «КП-Волгоград» в «ЦСКА Ватутинки», заявленное количество участников на Кубок Евгения Алдонина в Волгограде составляет более 1700 человек. Даже известно число болельщиков, которые приедут на турнир вместе с командами. Это более 5000 человек.

В Кубке Евгения Алдонина примут участие детские команды со всей России. Волгоград представят ребята из «Академии Ротор», СШОР №19 «Олимпия», ГАУ ВО СШОР, СК «Ротор», школы имени Слуцкого.

Напомним, Евгений Алдонин является воспитанником интерната «Ротор». В профессиональном футболе он дебютировал в составе волгоградской команды. В 2004 году полузащитник перешел в московский ЦСКА. С «армейцами» Алдонин стал двукратным чемпионом России, многократным призером чемпионатов страны, 5-кратным обладателем Кубка России, 4 раза выигрывал Суперкубок. Также в составе ЦСКА он стал победителем Кубка УЕФА. Заслуженный мастер спорта России провел 29 матчей за национальную сборную.