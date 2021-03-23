Волжанина, спасшего провалившихся под лед мальчишек, наградят медалью

Глава Волжского Игорь Воронил пригласил Валерия Данилова, чтобы лично пожать ему руку и поблагодарить за спасенных детей. Фото мэрии Волжского.

26-летнего Валерия Данилова из Волжского, который вытащил провалившихся под лед школьников, представили к государственной награде «За спасение погибавших». Об этом «КП-Волгоград» рассказали в администрации города.

Вчера, 22 марта, мэр Волжского Игорь Воронин пригласил Валеру Данилова в мэрию, чтобы лично пожать ему руку и выразить слова благодарности за спасенных мальчишек.

Напомним, 14 марта этого года трое мальчишек – 6,7 и 10 лет – пошли гулять к реке Ахтуба, вышли на лед и провалились в ледяную воду. Валерий Данилов, случайно оказавшийся поблизости, смог вытянуть из реки двух ребят. Сам провалился, но все-таки вытащил.

– Поступок Валерия - пример, заслуживающий признания и благодарности, – отметил Игорь Воронин. – Спасибо Вам, и разрешите выразить уважение Вашим родителям за то, что воспитали настоящего мужчину.

Мэр Волжского вручил молодому человеку ценные подарки и благодарность. А еще администрация города ходатайствовала о награждении Валерия медалью. Еще с одним ходатайством о награждении медалью МЧС России «За спасение погибающих на водах» выступило руководство службы спасения.

- В настоящее время необходимые документы направлены на рассмотрение, - уточнили в администрации Волжского.

- Поступок Валерия – это подвиг. Он, не думая о своей безопасности, спас жизни двух ребят, – говорит директор аварийно-спасательной службы Волгоградской области Илья Будиловский. – Отличительная черта настоящего человека – готовность прийти на помощь, понимание, что от него зависит конкретная жизнь людей. Чем больше будет таких людей, как Валерий, тем сильнее будет наше государство.