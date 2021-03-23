Борцам с наркотиками и терроризмом разрешили составлять протоколы за нарушения антиковидных мер

В Волгоградской области продолжают пристально следить за соблюдением антиковидных требований Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгоградской области снижаются темпы заболеваемости коронавирусом. Но контроль за соблюдением гражданами и предпринимателями антиковидных требований не ослабевает. Наоборот, число тех, кто может составлять протоколы на безмасочников и бесперчаточников, еще увеличился. Теперь это могут делать чиновники из аппарата губернатора, которые занимаются борьбой с наркотиками и терроризмом. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности губернатора Евгений Харичкин. Оно уже вступило в силу.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на опубликованный документ, составлять протоколы разрешили старшему консультанту отдела взаимодействия с правоохранительными органами управления общественной безопасности, старшему консультанту, консультанту сектора обеспечения деятельности антитеррористической комиссии Волгоградской области управления общественной безопасности, консультанту сектора обеспечения деятельности антинаркотической комиссии Волгоградской области управления общественной безопасности.

Составить протокол на жителей Волгоградской области могут за отсутствие маски в месте общего пользования, в транспорте. А предприниматели должны следить, чтобы их сотрудники работали еще и в перчатках.

Напомним, штраф для граждан за нарушение масочного режима составляет от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 тысяч до 50 тысяч, для предпринимателей без образования юридического лица - от 30 тысяч до 50 тысяч, для юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Накануне, 22 марта, в Волгоградской области выявили 52 нарушения антиковидных требований.