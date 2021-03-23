Волгоград попал в конец рейтинга самых привлекательных для переезда городов России

Волгоград оказался одним из худших городов России для заработка и жизни. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Эксперты сервиса Работа.ру опубликовали итоги любопытного исследования: более 9 тысяч респондентов ответили, в какой город России они хотели бы переехать в погоне за хорошей жизнью. Стоит отметить, что 38% при выборе руководствовались перспективами карьерного роста и высоким заработком. При этом 51% опрошенных в принципе отказались от идеи переезда – им и дома хорошо. Из оставшихся 49% лишь 1% россиян выбрали Волгоград. В конец рейтинга попали также Воронеж, Самара, Владивосток, Красноярск, Уфа, Пермь, Хабаровск, Челябинск и Омск.

Конечно, большая часть людей мечтает жить в Москве (22%). Столица привлекает не только карьерными возможностями, но и развитой инфраструктурой, уровнем соцуслуг. Это касается и Санкт-Петербурга (14%) На третьем месте – Сочи (10%), далее идет Краснодар (8%) и по 3% получили Калининград, Екатеринбург, Казань.