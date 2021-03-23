В Волгограде на стадионе «Темп» запланировали новое обновление

Фото: Администрация Волгограда

В прошлом году стадион «Темп» в Красноармейском районе Волгограда открылся после масштабной реконструкции. Спортобъект снова стал доступен для горожан 1 сентября. Однако на сооружении завершились не все работы. На стадионе планируют новое обновление. И коснется оно четырех корпусов спортивного комплекса. Специалистам предстоит произвести их отделку металлосайдингом. Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, здания, где планируется обновить фасады, были построены более 30 лет назад. В них располагаются раздевалка для футбольных команд, административный корпус, зал бокса и тренажерный зал. Для проведения работ сейчас ищут подрядчика.

Внутри зданий регулярно проводился плановый ремонт, поэтому в программу реконструкции стадиона объекты не включали. Подрядчик смонтирует на фасадах пароизоляционные материалы, защищающие стены от увлажнения, а затем выполнит облицовку стальным сайдингом светлого цвета. Общая площадь работ составит более 1000 квадратных метров. Также на территории спорткомлекса «Темп» хотят создать сектор для прыжков в длину и полосу препятствий, заменить входные ворота с организацией контроля доступа на объект.

Напомним, в прошлом году завершилась реконструкция «Темпа», которая проводилась впервые с 1957 года. Там появились современное легкоатлетическое ядро, новые беговые дорожки, построили физкультурно-оздоровительный комплекс для занятия командными видами спорта. В рамках первого этапа обновления стадиона уложили новый газон на футбольном поле, но без подогрева, и установили трибуны с пластиковыми сидениями.