В Волгоградской области закрыли школу за нарушения антиковидных требований

В школе выявили целый ряд нарушений, которые она не исправила Фото: Евгения ГУСЕВА

Суд в Волгоградской области закрыл школу за нарушение антиковидных требований. Деятельность общеобразовательного учреждения приостановлена на сутки. Не соблюдались меры санитарного законодательства в средней школе №5 Михайловки. Нарушения во время проверки выявили сотрудники территориального отдела регионального Управления Роспотребнадзора.

Сотрудники учреждения пренебрегали ношением масок, также не было запаса средств индивидуальной защиты органов дыхания. Также школа своевременно не информировала Роспотребнадзор о выявлении лиц с признаками инфекционных заболеваний. Ненадлежащим образом проводилась уборка помещений. На входе в столовую и санузлы отсутствовали антисептики. Также в школе ненадлежащее состояние окон, из-за чего не было проветривания рекреаций и коридоров.

3 февраля школе выдали предписание об устранении нарушений. Однако в Управление информация об их исполнении в Роспотребнадзор учреждение не предоставило.

Михайловский районный суд пришел к выводу, что нарушения в сложившейся обстановке создают угрозу жизни и здоровью детей, а также угрозу распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. В школе приостановили деятельность сроком на 1 сутки. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

В администрации Михайловки сообщили, что с 22 по 28 марта ученики средней школы №5 находятся на плановых каникулах, и приостановка деятельности на один день никак не влияет на учебный процесс. В настоящий момент учреждение устраняет нарушения.