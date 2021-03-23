В Волгограде нерадивую УК лишили 88 домов и оштрафовали за плохую работу

Волгоградцам удалось избавиться от недобросовестной УК. Фото: Евгения ГУСЕВА

Многочисленные жалобы жителей Красноармейского района Волгограда в адрес ООО «Эксплутационный участок-67» начали поступать в Госжилнадзор несколько лет назад. Последующие проверки не приносили результатов – УК всячески препятствовала этому и уклонялась от общения с инспекторами. Однако усилиями надзорного органа с 2019 года удалось порядка 30 раз уличить коммунальщиков в некачественной работе. После этого организацию лишили права обслуживать 88 многоэтажек, а также назначили штраф в размере 375 тысяч рублей.

- Основные нарушения касались содержания и ремонта общего имущества многоквартирных домов, качества предоставления коммунальных услуг, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

В ближайшее время на смену нерадивой УК придет другая. Ее выберут собственники домов на собрании. Если волгоградцы не смогут сойтись во мнении, то местная администрация организует открытый конкурс.