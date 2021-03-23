Метеозависимым приготовиться: Гидрометцентр предупредил о штормовом ветре и снегопаде в Волгоградской области

Зима остается в Волгоградской области Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Многие волгоградцы уже спрятали зимние вещи и выходят на улицу в демисезонном. Все-таки уже подходит к концу первый весенний месяц. Только погода стоит зимняя. А 23 марта на Волгоград и вовсе обрушился снегопад с дождем. Осадки будут идти на протяжении всего вторника. И с такими метеоусловиями жителям Волгоградской области придется мириться еще несколько дней. Как рассказали «КП-Волгоград» в Гидрометцентре России, 24 и ночью 25 марта в регионе будут сильные осадки – дождь, мокрый снег, снег. Они будут налипать на проводах и деревьях. Подует и штормовой ветер с порывами до 18 м/с.

По данным Гидрометцентра, в Волгограде в ночь с 23 на 24 марта температура воздуха будет около 0 градусов. Завтра она повысится до +5. Также синоптики сообщают о повышении атмосферного давления. В среду оно составит 743 миллиметров ртутного столба. А к воскресенью оно достигнет 759.