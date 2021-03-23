Для жителей «Долины» в Волгограде строят новую дорогу

Для жителей микрорайона "Долина" построят новую двухполосную дорогу. Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители «Долины» в Советском районе Волгограда обратились к властям с просьбой построить новую дорогу. В 2021 году в рамках нацпроекта «Жилье» в микрорайоне появится двухполосная магистраль протяженностью 400 метров. Она соединит улицы Родниковую и строящуюся Добрушина. Дорожники уже приступили к работам. Первый этап предусматривает ливневки и основание.

- Завершающим этапом строительства станет укладка двух слоев асфальтобетона. Площадь проезжей части по улице №10 составит более 7,3 тысячи квадратных метров, площадь новых тротуаров, парковочных карманов и велодорожек - свыше 5 тысяч квадратов, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

Напомним, для комфорта и транспортной доступности новые проезды построили по улицам Джабаева, Чистоозерной, Курсекова, Пожарского, Героев Тулы и другим. До конца этого года завершат работы на Добрушина, Ангарской. Отметим, что за качеством дорог следят специалисты «Комдорстроя». Они проверяют каждый этап, в случае использования плохих материалов подрядчик переделывает участок. Гарантия на дороги в среднем 4 года.