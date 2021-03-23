На юге Волгограда водитель-лихач сбил молодую девушку

За сутки два пешехода попали в больницы. Фото: Юлия Данильченко

В понедельник, 22 марта, в больницы Волгограда и Волжского госпитализировали двух пешеходов, пострадавших из-за невнимательности водителей-лихачей. 38-летний мужчина получил травмы в результате наезда «Газели», за рулем которой находился 29-летний автомобилист. Это произошло около двух часов ночи на улице 7 Автодорога. Пешеход шел по обочине в попутном направлении. Водитель не увидел его и сбил.

Виновником второй аварии стал 36-летний волгоградец: около десяти утра он ехал на «Рено Логане» со стороны Электролесовской в сторону проспекта Университетского. У дома №94Б по неосторожности сбил 27-летнюю девушку

- В результате ДТП пешеходы доставлены в медучреждение, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Добавим, что сотрудники ГИБДД задержали 22 нетрезвых водителя, а также зарегистрировали 703 нарушений правил дорожного движения.