В Волгоградской области за год 894 человека заразились ВИЧ

В 2020 году 574 692 жителей Волгоградской области прошли тестирование на ВИЧ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгоградской области в 2020 году выявили 894 новых случая ВИЧ-инфекции, в том числе заболели 668 жителя региона. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в областном Управлении Роспотребнадзора. Всего за прошлый год тестирование прошли 574 692 волгоградца. Охват населения медицинским освидетельствованием составил 21,1%. Для сравнения, в целом по России охват тестирования в 2020 году был 19,2%.

В Управлении Роспотребнадзора добавили, что в прошлом году была тенденция на снижение числа тестируемого населения как в Волгоградской области, так и по стране. Это связано с пандемией коронавируса. Однако в семи районах региона охват тестирования увеличился.

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Волгоградской области в 2020 году составила 26,82 на 100 тысяч населения, что в 1,5 раза ниже, чем в Российской Федерации. И это на 21% ниже аналогичного периода 2019 года.

Напомним, ВИЧ ослабляет иммунную систему человека, которая защищает организм от разных инфекций. Последняя стадия заболевания СПИД вызывает тяжелые заболевания, связанные со снижением иммунитета.