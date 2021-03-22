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Спорт22 марта 2021 23:09

Тренировать «Ротор» будет сын Юрия Семина

Игрокам представили новых наставников
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Фото СК "Ротор".

Сегодня, 22 марта, футболистам «Ротора» представили нового главного тренера Юрия Батуренко (которого назначили 20 марта) и его помощников. А помогать в тренировочном процессе Батуренко будет сын ленегдарного наставника Юрия Семина – Андрей Семин и Хасанби Биджиев. Тренеровать вратарей будет Дмитрий Тяпушкин, а тренером по физподготовке стал Николай Приймак. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в клубе.

Сегодня команда не полетела в подмосковье (где проходили последние тренировки), а встретилась на поле ВГАФКа. Там футболистов познакомили с новыми наставниками. Что об этих тренерах?

Андрей Семин – 51-летний сын Юрия Семина – после окончания игровой карьеры тренировал «Кубань», брянское «Динамо» и «Динамо» (Минск). Работал также в московском «Торпедо», «Габале» и «Анжи». Был главным тренером в ФК «Знамя Труда», «Балтики», «Мордовии» и эстонского «Нарва-Транс».

Хасанби Биджиев. 54 года. В свое время играл в «Локомотива» в его составе стал обладателем Кубка России 1995/96 и 1996/97 годов. Мастер спорта СССР (1990). Серебряный призёр чемпионата России 1995 года. Работал в тренерском штабе Гуса Хиддинка, совмещая работу спортивного директора и помощника главного тренера «Анжи». Потом был приглашен в качестве главного тренера в «Спартак-Нальчик». Потом год – с сентября 2017-го по май 2018-го работал в курском «Авангарде».

Тренер вратарей Дмитрий Тяпушкин родом из Харькова. Выступал за «Металлист» и тернопольскую «Ниву», потом перебрался в Россию, где играл в московском «Спартаке», ЦСКА и «Динамо». В 1997 года его признали «вратарём года». Тренерскую карьеру начинал с дубля ЦСКА в 2005. Также в его биографии – работа в ФК «Салют» (Белгород) и ФК «Крыльев Советов», а также в «Мордовии», «Алании», «СКА-Хабаровск» и ФК «Олимп-Долгопрудный».

Новый тренер по физподготовке - Николай Приймак. В его послужном списке значится работа в «Краснодаре», «Армавире», национальной сборной Кыргызской Республики, подмосковных «Химках» и грозненском «Ахмате».