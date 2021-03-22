Для лечения сосудов в волгоградские больницы купят оборудования на 245 миллионов рублей

Фото администрации ВО.

На днях в больницу №25 Волгограда привезли новое современное оборудование для лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями: нейрохирургическую стойку с набором жестких эндоскопов и другим сопутствующим инструментарием.

- С этим аппаратом волгоградцам смогут оказывать более высокотехнологичную экстренную нейрохирургическую помощь при геморрагических инсультах, - отмечают в облздраве.

А в администрации Волгоградской области говорят, что это лишь часть новейшего оборудования, которое поступит до конца года в медучреждения региона. Всего в 2021 году запланировано покупка 46 единиц техники на сумму более 245 миллионов рублей. Оборудование поступит в региональный сосудистый центр и первичные сосудистые отделения.

Технику закупают в рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

Отметим, что в этом году в больнице №25 Волгограда уже появился современный нейрохирургический операционный микроскоп.