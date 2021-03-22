Из «Ротора» ушел игрок сборной Юрий Логвиненко

Фото СК "Ротор".

Похоже, двухнедельную паузу в весенней части сезона РПЛ волгоградский «Ротор» решил использовать для полной перекройки команды. Сначала уволили главного тренера Александра Хацкевича. Затем за наставником покинули клуб и все его соратники – а это почти весь тренерский штаб (четыре специалиста). А к вечеру 22 марта в клубе объявили, что прощаются с казахским защитником Юрием Логвиненко.

«Дело в том, что состояние здоровья не позволяет Юрию полноценно принимать участие в тренировочном процессе. Футболист и клуб приняли обоюдное решение о расставании. Контракт расторгнут по соглашению сторон без дополнительных выплат», - отмечают в клубе.

В свою очередь Юрий Логвиненко подтвердил, что сам настоял на расторжении контракта.

«Да я сам об этом попросил, и хочу сказать спасибо руководство за то, что пошли мне навстречу. Мне было приятно работать в такой команде, и я хочу пожелать «Ротору» удачи, побед и выполнения поставленной задачи!», - сказал футболист.

Напомним, что 32-летний защитник, и, к слову, игрок сборной Казахстана, Юрий Логвиненко перешел в «Ротор» только в январе 2021 года. Но поиграть за сине-голубых ему так и не удалось. Помешала травма.