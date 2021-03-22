На севере Волгограда в русле Мечетки развернули стройку: кто копает и зачем

Фото - скрин видео Алексея Ульянова.

Сегодня, 22 марта в пойме реки Мечетка – между микрорайоном Спартановка и Нижним Тракторным – развернулась большая стройка. Волгоградцы стали выкладывать в интернет фото и видео, как два больших трактора перекапывают береговую линию, примыкающую к Волге. Тут же поползли слухи и домыслы: кто-то предположил, что тут нелегально хотят построить «очередной центр» на берегу реки, другие – что грунт перекапывают, чтобы изъять металлические чушки, которые в свое время использовались для берегоукрепления.

Однако, «КП-Волгоград» в мэрии успокоили: бизнесмен решил благоустроить территорию в русле реки Мечетка. Говорят, все работы ведутся на законных основаниях.

«Участок на склоне балки Мокрая Мечетка в районе поселка Нижний Тракторный был предоставлен в аренду в 2020 году физическому лицу сроком на три года для размещения элементов благоустройства. Арендатор в планирует благоустроить эту территорию – сделать спуск в балку, установить малые архитектурные формы, в том числе лавочки и урны, а также высадить деревья. Сейчас приступили к первому этапу благоустройства», - поясняют в администрации Волгограда.

Но волгоградский правозащитник и общественник Алексей Ульянов все-таки написал заявление в полицию, с просьбой разобраться – кто копает и зачем. И отметил, что вопросов и слухов у горожан рождалось бы меньше, если бы перед началом работ компании ставили информационные щиты на месте «строек».