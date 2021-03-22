На экосовете опять обсудят строительство трассы в Волго-Ахтубинской пойме

В пятницу чиновники, волгоградцы и общественнники еще раз обсудят вопрос проектирования и строительства магистрали в пойме. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской областной думе вновь соберутся общественники и власть имущие, чтобы обсудить вопрос строительства будущей трассы в Волго-Ахтубинской пойме. 26 марта в региональном парламенте состоится очередное совместное заседание Экологического совета (который был создал при облдуме) и рабочей группы по мониторингу экологической ситуации при проектировании и строительстве Третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу.

Тема строительства этой магистрали сегодня одна из самых обсуждаемых в регионе. Вроде и дорога волгоградцам нужна, но и деревьями в пойме жертвовать не хотят. Власти уверяют: мол, выбрали самый щадящий для поймы и волгоградцев вариант, и обещают, что будут тщательно следить за каждым этапом строительства. Но не все экоактивисты и общественники верят чиновникам, поэтому настоятельно пишут петиции и жалобы.

В пятницу, 26 марта, в облдуме еще раз планируют обсудить, как будет осуществляться общественный контроль за ходом реализации этого масштабного проекта.

В пресс-службе облдумы напоминают, что в состав рабочей группы, которая будет следить за строительством моста в пойме, входят и ученые, иэкологи, и представители ОНФ и региональной Общественной палаты, и чиновники, и житель Среднеахтубинского района и, конечно же, эксперты природного парка «Волго-Ахтубинская пойма».