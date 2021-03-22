В Волгоградской области солдат-контрактник напился в служебной командировке

Рядовой напился во время охраны полевого лагеря Фото: Евгения ГУСЕВА

В Волгоградской области солдат позволил себе грубый дисциплинарный проступок, за который попал под суд. 30-летний Ринат Массалимов проходит службу по контракту. Он был в командировке. 6 марта 2021 года военнослужащий охранял полевой лагерь, в это время он решил выпить алкогольные напитки и пьяным продолжил исполнять служебные обязанности. Незамеченным рядовой не остался. Его в неподобающем состоянии увидел командир взвода. Солдата доставили в военную комендатуру, где прошло разбирательство. Состояние опьянения подтвердилось медицинским освидетельствованием. Материалы были направлены в Волгоградский гарнизонный военный суд.

Военный комендант настаивал на аресте Массалимова на 10 суток. Сам позволивший себе выпить во время несения службы рядовой раскаялся. Он рассказал, что алкогольные напитки привез из дома. Волгоградский гарнизонный военный суд признал контрактника виновным и назначил ему арест на 10 суток с содержанием на гауптвахте. Как рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в течение 10 суток.