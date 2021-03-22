Поисковики ищут родных солдата, погибшего под Сталинградом

В апреле останки советского бойца перезахоронят на Мамаевом кургане. Фото из архива КП.

Больше семидесяти лет прошло со времен Великой Отечественной войны, но волгоградская земля до сих пор хранит много тайн о тех, кто погиб, защищая Сталинград. До сих пор поисковики находят останки бойцов и буквально по крупицам восстанавливают их личности. Так, 30 сентября 2020 года у села Паньшино Городищенского района Волгоградской области члены поисковых отрядов «Красноармеец», «Крутояр» нашли бойца с медальоном и двумя записками внутри. Теперь они разыскивают родственников солдата.

«На основании записок из найденного медальона по базе данных нам удалось установить, что останки принадлежат Василию Федоровичу Базалееву, 1916 года рождения. Установлено также, что призвали его 5 июля 1941 года в Уссурийском районе Уссурийской области (Спасский РВК).

Внутри его медальона нашли записки, в одной из которых был указан адрес супруги: Приморский край, город Сучан, Черная речка, в/гор., Круглякова Тамара Евдокимовна. В другой записке значился адрес матери бойца: Саратов, Пригородная зона, совхоз «Ударник», отделение № 5, Базалеева Ирина Артамоновна», - рассказывает председатель Совета командиров ВРПОО «Наследие» Денис Соловьев.

К сожалению, пока найти родных погибшего бойца не удалось. В апреле 2021 года останки советского солдата планируют перезахоронить на мемориальном кладбище Мамаева Кургана в Волгограде. И очень бы хотелось, чтобы родственники Василия Базаеева присутствовали при этом.

Поэтому посиковики обращаются ко всем, кто может помощь разыскать родных солдата.

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