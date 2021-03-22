Волгоградская область оказалась в хвосте экологического рейтинга

В экологическом рейтинге регион ниже ватерлинии. Фото: Владимир АКСЕНОВ

Общественники «Зеленого патруля» опубликовали новый Национальный экологический рейтинг по итогам зимы 2020 - 2021 годов. Волгоградская область вновь оказалась ниже ватерлинии среди регионов России, однако с осени поднялась на одну позицию, заняв 56 строчку.

Ранжируют регионы по трем группам критериев, в числе которых природоохранный, промышленно-экологический и социально-экологический индексы. Волгоградская область за зиму прибавила по одному пункту по каждому из них и вошла в таблицу с показателями 56, 40 и 71 соответственно.

Среди соседей хуже всего обстоят дела в Саратовской области (60-е место). Воронежская область оказалась 51-й, Астраханская – 33-й, Ростовская – 34-й. В тройке лидеров «Национального экологического рейтинга регионов» расположились Тамбовская, Белгородская области и Алтай. В числе аутсайдеров – Челябинская, Омская и Иркутская области, а также Красноярский край.

- Главная цель формирования рейтинга – это стимулирование властей, хозяйствующих субъектов к открытости в предоставлении информации об экологически значимых событиях, - отмечает председатель правления «Зеленого патруля» Андрей Нагибин.