Волгоградцев призвали в выходные отказаться от электричества

Волгоградцев призывают на час выключить свет в субботу, 27 марта. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

«Час земли» - самая массовая экологическая акция в мире. Людей призывают на один час отказаться от электричества и выключить свет, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам нашей планеты. Эта акция проводится уже 14 лет. В этом году она запланирована на субботу, 27 марта. В волгоградском Госжилнадзоре призвали и волгоградцев присоединиться к «часу земли».

Инициатором этой акции стал Всемирный фонд защиты животных. Впервые он провел ее в Австралии в 2007 году. С тех пор каждый год к акции присоединяются миллионы. А в 2009 был зафиксирован рекорд – к «Часу земли» присоединились более 1 миллиарда людей на планете. В этом же году акция впервые прошла и в России. С тех пор она ежегодная.

В этот день на час выключаются все подсветки памятников, мостов, стадионов (кстати "Волгоград Арена" тоже потухнет на час) и муниципальных учреждений. Но участником может стать каждый. Что для этого надо? Все просто – надо выключить свет.

Еще раз напоминаем: 2021 году «Час Земли» состоится 27 марта, в субботу, начало – в 20:30.