В Волгограде родилась девочка-бабочка с редким заболеванием

Фото Волгоградского перинатального центра №2.

Буллезный эпидермолиз или, как его еще называют «синдром бабочки» - одно из самых страшных и редких генетических заболеваний. Это врожденная патология. У таких малышей чрезвычайно нежная кожа, не прочнее крыльев бабочки. От любого прикосновения на такой коже появляются болезненные пузыри. Вот такая девочка-бабочка родилась недавно в перинатальном центре №2 Волгограда.

«Девочка появилась на свет в феврале 2021-го. Ребенок родился доношенным, но на его коже сразу после появления на свет стали появляться слизистые пузыри. Наши врачи-неонатологи сразу поставили этот неутешительный диагноз и начали лечение в отделении реанимации», - рассказывают «КП-Волгоград» в ВОКПЦ-2.

Надо сказать, что внутриутробно это заболевание выявить невозможно, и оно очень редкое – 1 случай на 100 тысяч родов. Волгоградские врачи с таким столкнулись впервые, но сработали очень профессионально. Они тут же провели консультации со специалистами московского Центра акушерства и гинекологии имени Кулакова, и благодаря содействию фонда помощи «детям-бабочкам» волгоградскую малышку переправили в Москву.

«Сейчас девочка находится в тяжёлом, но стабильном состоянии, получает необходимое лечение», - говорят в перинатальном центре Волгограда.

Желаем нашей «бабочке» скорейшего восстановления!