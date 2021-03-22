Волжанин обманул заказчика интим-услуг на 112 тысяч рублей, притворившись девушкой

112 тысяч рублей заплатил наивный клиент за интим-услуги. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полтора года тюрьмы получил 20-летний Иван из Волжского за мошенничество: он создал на сайте интим-услуг страничку от имени привлекательной девушки и за близость с ней требовал деньги. 112 тысяч рублей заплатил один из заказчиков, которого удалось убедить в правдивости профиля. Наивный мужчина так жаждал близости, что легко поверил Ивану, сменившему свой голос на женский. Сами услуги стоили 3 тысячи, но за апартаменты он попросил еще 4 тысячи. Плюс страховой взнос – 10 тысяч, 20 тысяч потребовалось, чтобы удалить «повторную заявку», якобы оформленную по ошибке, еще 75 тысяч - «для проверки банковского счёта». В итоге волгоградец деньги заплатил, а «девушка» по имени Иван испарилась.

- В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал вину в инкриминируемом преступлении. Дело рассматривалось в особом порядке уголовного судопроизводства, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе облсуда.

Волжанин получил реальный срок, но пытался оспорить суровый, по его мнению, приговор. Областной суд остался непреклонен. О своем поведении парень подумает в колонии-поселении.