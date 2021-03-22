В марте в Волгоградской области от коронавируса умерли 133 человека

Пандемия унесла жизни уже 907 волгоградцев Фото: Артем КИЛЬКИН

Коронавирус в Волгоградской области продолжает убивать пациентов. Жертвами по-прежнему становятся, в основном, люди в возрасте и с хроническими заболеваниями. В марте COVID-19 убил уже 133 волгоградца. Всего же пандемия унесла жизни 907 жителей региона. Сегодня, 22 марта, в Волгоградской области подтвердились 5 смертей, причинами которых стал коронавирус. Умерли трое мужчин и две женщины в возрасте от 61 до 91 года, сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе. У них были проблемы с сердечно-сосудистой системой, желудочно-кишечным трактом и органами дыхания.

91-летний житель Камышинского района за медпомощью обратился спустя 3 дня после первых симптомах вируса. Пожилого человека положили в больницу. Но болезнь продолжала прогрессировать. 69-летний волгоградец и 61-летняя жительница Урюпинска при первых признаках недомогания пошли в поликлиники. Им назначили амбулаторное лечение, которое положительной динамики не давало. Пациентов госпитализировали. Но время было упущено.

77-летний пенсионер из Волжского и 75-летняя женщина из Камышина спустя 3 дня обратились к врачам. После исследований их направили в ковидные стационары. Но помочь медики, в том числе в условиях реанимации, заразившимся не смогли.