Сдавала квартиру за бутылку: под Волгоградом женщине грозит 4 года тюрьмы за притон

55-летняя жительница Городищенского района Волгоградской области рискует провести ближайшие 4 года в тюрьме за организацию наркопритона в своей квартире. Как установили полицейские, хозяйка пускала соевршенно незнакомых ей людей домой, позволяла жить и употреблять запрещенные вещества. При этом в качестве оплаты брала спиртные напитки. Зависимые также изготавливали наркотики на ее кухне.

- В ходе обыска в квартире оперативники обнаружили и изъяли шприцы и посуду со следами наркотических веществ. В отношении задержанной избирается мера пресечения, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Кстати, ранее женщина уже была судима. Не исключено, что на этот раз она получит максимальный срок по уголовной статье за организацию наркопритона.

Добавим, что с 15 по 26 марта волгоградцы могут сообщить о подобных фактах по телефону 30-44-44 в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью».