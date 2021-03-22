В Михайловке нашли мать-убийцу новорожденной девочки

Женщину проверят на вменяемость Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгоградской области полицейские и следователи задержали женщину, которая убила свою новорожденную дочь. Страшную находку обнаружили местные жители в центре Михайловки 21 февраля 2018 года. Тело младенца было завернуто в пеленку и упаковано в пакеты. Сверток был спрятан между гаражами. Судебно-медицинские эксперты установили, что смерть малышки наступила из-за переохлаждения. Ребенок родился здоровым и без патологий. Более двух лет длился мать-убийца была в розыске. Ей оказалась 40-летняя жительница Михайловки.

На допросе женщина рассказала, что у нее уже есть ребенок, который болен с рождения. За ним требуется постоянный уход, поэтому она не работает и испытывает проблемы с деньгами. В 2017 году она снова забеременела, но сожитель прекратил с ней отношения. Опасаясь, что второй ребенок также может родиться с заболеваниями, она решила избавиться от него.

- Спустя несколько часов после домашних родов подозреваемая завернула новорожденную девочку в пеленку и положила в пакет, который подбросила к гаражам, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области,

Показания мать-убийца подтвердила в ходе их проверки на месте. Экспертиза проверит ее психическое состояние и вменяемость на момент совершения преступления. Расследование уголовного дела продолжается.