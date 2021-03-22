После вспышки массового заражения в детсаду Волгограда семь малышей вернулись в группу

Большая часть детей вернулась в группу. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Несколько дней назад в детском саду №372 в Тракторозаводском районе Волгограда произошло массовое заражение детей. Сразу 8 малышей пожаловались на плохое самочувствие: у них наблюдались температура и тошнота. Уже сегодня, 22 марта, родители семерых дошколят привели их в группу. Пятерых приняли, а у двоих не было медицинских справок из поликлиники, но сразу после посещения врача дети вернутся в сад.

Напомним, все заболевшие посещали группу №3, контактировали друг с другом. Из 142 детей недомогание наблюдалось только у 8. Скорее всего, малыши подхватили вирусную инфекцию.

- Тот факт, что симптоматика проявилась только у контактирующих друг с другом детей, дает основания для выделения в качестве основной версии, связанной с инфекционным заболеванием. Тем не менее, окончательное заключение будет принято по итогам специализированной проверки, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе администрации.