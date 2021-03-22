В Волгограде потушили пожар в доме, где находится ресторан «Мясо & Рыба»

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

Вой сирен и развернутые пожарные рукава в центре Волгограда сегодня, 22 марта, встревожили горожан. На улице Ленина, 9 в четырехэтажном доме вспыхнул пожар. В этом же здании находится ресторан «Мясо & Рыба». Сообщение о возгорании на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило в 11.41, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Волгоградской области. На место происшествия выехали огнеборцы 3-й пожарно-спасательной части. Горел утеплитель вытяжки вентиляционной шахты на площади 3 квадратных метра.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

Спасателям не пришлось долго тушить огонь. С ним они справились за считанные минуты. Уже в 11.50 горение было ликвидировано. В региональном Главке МЧС добавили, что погибших и пострадавших нет. Сейчас выясняются причины пожара.

В спасательном ведомстве жителей Волгоградской области просят соблюдать правила пожарной безопасности.