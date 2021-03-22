Волгоградец отправился в тюрьму за сожжение приятеля из-за ревности

Третий апелляционный суд в Сочи поддержал решение Волгоградского областного суда Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Волгограда отправился в тюрьму на 14 лет. Длительный срок он получил за жестокое убийство своего приятеля. 9 февраля 2020 года 41-летний Евгений Недомерков вместе со своей сожительницей и знакомым устроили застолье в квартире на улице 7-й Гвардейской. Фигурант уголовного дела отлучился в магазин. А когда вернулся, женщина пожаловалась на то, что приятель оказывал ей знаки внимания. Приставания к своей даме мужчина не простил. На почве ревности между знакомыми возник конфликт, они вышли в подъезд, где Недомерков облил дизелем своего оппонента и поджег. После этого вернулся в квартиру и продолжил употреблять спиртные напитки, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области. На лестничной клетке запах гари почувствовали соседи, которые вызвали спасательные службы.

Пострадавшего на скорой помощи привезли в реанимацию 25-й больницы с ожогами тела примерно 70%. Спасти мужчину медикам не удалось. Расследование уголовного дела проводило региональное Следственное управление СКР. Государственное обвинение по уголовному делу поддерживалось заместителем прокурора области Евгением Орловским. В декабре Волгоградский областной суд признал Недомеркова виновным. Однако фигурант уголовного дела отрицал обвинения. Он просил оправдать себя и оспорил решение в Третьем апелляционном суде общей юрисдикции в Сочи. Приговор остался без изменений. Поджигатель-ревнивец отправился на 14 лет в колонию строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год. Решение вступило в законную силу.