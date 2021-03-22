В Волгограде суд наказал салон сотовой связи на 139 тысяч за сломанный айфон

Айфон сломался после покупки Фото: Иван МАКЕЕВ

Волгоградец в мае 2018 года в салоне сотовой связи купил смартфон «Apple iPhone Х 64 GB». А стоил он 71 600 рублей. Но даже за такие деньги техника может быстро сломаться. У жителя Волгограда телефон перестал видеть сим-карту. Он обратился в салон для проведения гарантийного ремонта. Однако он проведен не был. Также мужчине отказали в возврате денег за покупку. Тогда покупатель обратился в суд с иском к продавцу о взыскании стоимости товара, неустойки, штрафа, а также компенсации морального вреда, сообщили «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Была назначена товароведческая экспертиза. Эксперт заключил, что «iPhone» имеет дефект производственного характера, который не позволяет пользоваться телефоном. Суд встал на сторону покупателя. Решением Красноармейского районного суда компания сотовой связи должна вернуть своему клиенту стоимость смартфона 71 600 рублей, выплатить неустойку 35 тысяч, моральный вред 3 тысячи, заплатить штраф 15 тысяч. Также ответчик должен компенсировать судебные издержки по оплате услуг представителя в 8 тысяч, расходы по проведению экспертизы в 6 тысяч и почтовые расходы. На них ушел 301 рубль.

Общая сумма наказания составила почти 139 тысяч рублей. Компания сотовой связи решила оспорить постановление. Однако Волгоградский областной суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.