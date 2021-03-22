Под Волгоградом 19-летнему мотоциклисту грозит 7 лет тюрьмы за смерть двух пассажиров

Городищенский районный суд Волгоградской области рассмотрит уголовное дело в отношении 19-летнего парня, по вине которого пассажиры 15 и 18 лет погибли, еще 15-летний и двое 16-летних парней получили серьезные увечья. Водителя, у которого не было даже прав, обвиняют по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

Напомним, в апреле 2020 года обвиняемый вместе с пятью пассажирами ехали за рулем мотоцикла по трассе «Волгоград - Каменск-Шахтинский». При повороте в сторону Нового Рогачика водитель не уступил дорогу легковушке. В итоге от сильного удара два приятеля скончались на месте, а троих госпитализировали в тяжелом состоянии. Пострадал и виновник аварии.

- Вину в инкриминируемом деянии фигурант уголовного дела не признает. Санкция статьи в качестве максимального наказания предусматривает лишения свободы до 7 лет, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Добавим, что уголовное дело расследовали сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.