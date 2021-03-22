В Волгограде начали уборку улиц после зимы

Фото: Администрация Волгограда

В Волгограде и области еще прогнозируют снега. Хотя в региональном центре сильных зимних осадков, скорее всего, уже не придется ждать. Поэтому в городе началась уборка улиц от песка и грязи. Волгоградцы заждались, когда же дороги и тротуары станут чище. Но пока сильных изменений они не заметили. Первая спецтехника для очистки и вывоза песчано-грунтовых наносов вышла в минувшие выходные. В воскресенье работали только 5 подметально-уборочных машин. Сегодня, 22 марта, будет увеличение до 8 единиц техники, а завтра – до 12. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, к уборке дорог подключились свыше 110 рабочих ручного труда.

Во время зимних снегопадов, а их было очень много, улицы Волгограда обрабатывали реагентами. Коммунальщики нанесли сотни тонн песко-соляной смеси. В мэрии добавили, что сейчас в первую очередь тщательная очистка прилотковой части, разделительной полосы и тротуаров проводится на главных городских магистралях, а также на дорогах с интенсивным движением. В сборе и вывозе грунта используются механизированные щетки, подметально-вакуумные машины, малая механизированная спецтехника трудится на пешеходных зонах. Большая часть работ проходит в ночное время, чтобы не создавать пробки на дорогах. Днем, в основном, ведется очистка тротуаров и второстепенных магистралей, а также мойка дорожных ограждений и павильонов.