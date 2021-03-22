В Волгоградской области добавят электричек

Изменения в расписании пригородных поездов с 22 марта. Фото: ПривЖД

По решению комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области электрички, которые курсируют между областным центром и станциями Качалино и Петров Вал, начиная c 22 марта 2021 года будут ходить чаще. Количество пригородных поездов в расписании увеличили в полтора раза.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Приволжской железной дороги, с 22 марта 2021 года пригородные поезда №6811 Волгоград-1 – Качалино и №6813 Качалино – Петров Вал будут ходить и по понедельникам. Также в расписании сохраняются рейсы по четвергам и пятницам. А пригородные поезда №6812 Петров Вал – Качалино и №6814 Качалино – Волгоград-1 отныне еженедельно будут ходить не только в пятницу и субботу, но и по вторникам. Пассажиров перед поездкой просят заранее изучить изменения в расписании электричек.