В Волгограде за многочисленные нарушения антиковидных мер закрыли шашлычную

Шашлык делали с нарушениями антиковидных мер Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Не надо думать, что коронавируса уже нет. Каждый день волгоградцы продолжают заболевать. Поэтому все должны строго соблюдать требования, направленные на нераспространение COVID-19. Однако далеко не все носят маски там, где нужно. Есть нарушители и среди предпринимателей. Сотрудники волгоградского Роспотребнадзора проверили в повторный раз «Шашлычную на ЖКО», которая находится на улице Еременко, 43 в Краснооктябрьском районе Волгограда. Ранее ИП Дулькиной О.И. уже выдавали предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий. Однако в шашлычке продолжили пренебрегать антиковидными требования. Поэтому ее и закрыли.

Во время проверки выявили многочисленные нарушения. В начале смены сотрудникам не проводили термометрию, также у них не было запаса масок со сменными фильтрами, отсутствовал антисептик. И за персоналом не было контроля, работают ли они в средствах индивидуальной защиты. Также, как рассказали «КП-Волгоград» в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, отсутствовал централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты. В самой шашлычной не проводилась ежедневная влажная уборка помещений, дезинфекция контактных поверхностей, обеззараживание воздуха. Рабочие помещения не проветривались. И вообще там не было пятидневного запаса дезинфицирующих, моющих, антисептических средств и средств индивидуальной защиты. Еще среди нарушений выявили несоответствие количества используемой посуды потребностям организации общественного питания, а мытье посуды ручным способом проводилось без обработки всей столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкцией.

За бездействие на предпринимателя составили административный состав. Деятельность «Шашлычной на ЖКО» временно запретили.