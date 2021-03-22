Фанаты южнокорейской группы BTS побывали в волгоградском приюте «Дино»

В волгоградский приют «Дино», где содержат бездомных животных, приезжают разные гости: школьники, неравнодушные к проблеме коллективы, волонтеры. А вчера, 21 марта, «Дино» посетили девушки из фандома ARMY всемирно популярной южнокорейской группы BTS (Beyond The Scene). Молодые люди создали благотворительный проект, в рамках которого от участников бойбенда помогают животным в разных городах России.

- Замечательные девчонки из сообщества ARMY BTS привезли в Дино корма, ветпрепараты, ошейники и поводки. Пообщались с лошадками и собачками, а также совершили увлекательную прогулку с четвероногими друзьями, - рассказали «КП-Волгоград» в приюте «Дино».

Отметим, что в настоящий момент в вольерах приюта содержится более трех сотен собак. Зоозащитникам всегда требуется помощь добровольцев: можно поучаствовать в уборке территории, прогуляться с животными, покормить их.