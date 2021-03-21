Самолечение не помогает: в Волгоградской области от коронавируса умерли еще 6 человек

От коронавируса за последние сутки скончались четверо мужчин и две женщины Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Каждый день приходится наблюдать увеличение числа жертв пандемии коронавируса. Болезнь остается смертельной. Почти за год от осложнений, которые вызвал ковид, скончались уже 902 волгоградца. 21 марта в Волгоградской области подтвердились 6 смертей, сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе. Скончались четверо мужчин и две женщины, которым было от 62 до 86 лет. У всех были различные хронические заболевания сердца, органов дыхания, мочевыделительной и эндокринной систем. Большинство из них сначала занимались самолечением.

Спустя 3 дня после проявления вируса обратился в поликлинику 64-летний волгоградец. Ему назначили амбулаторное лечение, от которого лучше не становилось. Пациента положили в больницу. Но и там коронавирус с двусторонней пневмонией продолжили прогрессировать. При первых симптомах недомогания отправилась к терапевту 69-летняя жительница Волжского. После обследования ее направили на госпитализацию. Но старания медиков оказались бессильны.

Занялись самолечением 62-летний волжанин, 86-летняя камышанка и 70-летний житель Среднеахтубинского района. Состояние ухудшалось, только после этого они обратились за медпомощью. Их увезли в ковидные стационары. Но время было упущено. 82-летний пенсионер из Жирновского района на пятый день болезни увиделся с врачом. Пожилому мужчине была нужна госпитализация. Но даже в госпитале победить вирус ему не удалось.